Волшебный мир игры и приключений,



Любой малыш здесь хочет побывать.



Вдруг превратится в Золушку иль в принца,



И всем свои таланты показать.



Театр, словно чародей, волшебник,



Своею палочкой волшебной проведя,



И вот ребёнок, скромный и застенчивый,



Сегодня вдруг играет короля.

2019 год был объявлен в России Годом театра. И воспитанники группы «Ягодка» детского сада № 15 «Сказка» не смогли остаться в стороне от такого события.



Весь год ребята под руководством педагога С.Г. Пототовой творили свои сказочные представления. Открыли год театра дети театральной постановкой «Новогодний теремок», весной ребята отпраздновали светлый праздник Пасхи новой театральной постановкой «Сказка о Пасхальном яйце», и вот снова долгожданный и всеми любимый праздник Новый год. В канун нового года и закрытия года Театра в России ребята вновь на сцене — с новогодней сказкой «Новогодние приключения Маши и Вити». Дети настолько увлеклись театром, что активно участвовали в придумывании стихов и танцев для персонажей, фантазировали над костюмами и декорациями.



В заключении хочется отметить, что театр может сыграть большую роль в формировании личности ребенка. Он доставляет много радости, привлекает своей яркостью, красочностью, динамикой, воздействует на зрителей.



Детский спектакль – кульминация проделанной детьми, педагогами и родителями работы. Это, вероятно, одна из самых замечательных возможностей остановить прекрасные мгновения жизни. Причем уловить счастливые моменты радости могут все: родители, наблюдающие за игрой своих детей на сцене, педагоги, знающие цену труда и сценического успеха, и воспитанники, игра которых помогает созидать большие личности маленьких исполнителей. А это того стоит!

Сегодня закрываем Год Театра,



И всем «СПАСИБО» говорим



Гримерам, костюмерам и суфлерам —



Мы всех за волшебство благодарим!

Воспитатель С. Пототова.