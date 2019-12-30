Афиша новогодних мероприятий в городе Шумерля

Центральная площадь
|14 декабря 2019 года11.0019 декабря 2019 года16.00
|Спортивные соревнования для школьников «Весёлые забавы»Церемония зажжения центральной городской елки. Выступление Чувашского государственного академического ансамбля песни и танца
|1 января 2020 года2.00
|Театрализованное представление «Новогоднее чудо — 2020». Праздничный салют
ДК «Восход»
|21 декабря 202014.007 января 2020 года13.00
|«Здравствуй, здравствуй, Новый год!» – праздничный хоровод«Рождественская звезда» — городской фестиваль-конкурс
|14 января 2020 года14.00
|«Здравствуй, здравствуй, Новый год!» – праздничный хоровод
Городской парк культуры и отдыха
|4 января 2020 года12.00
|Театрализованное представление «Новогодний хоровод»
|6 января 2020 года12.00ежедневно
|Городской конкурс зимних фигур и снеговиков «В гостях у сказки»Прокат лыж
Центр детского творчества
|14 декабря 2019 года10.00
|Открытие резиденции Деда Мороза
|с 25 декабря 2020 года
|Городской творческий конкурс «Новогодний вернисаж»
|3 -4 января 2020 года11.00
|III Новогодний шахматный фестиваль
|5 января 2020 года10.0012.00
|Городской открытый турнир по робототехнике «Робофест-2020»Городской фестиваль новогодних эко- костюмов
|5 января 2020 года14.0016.00
|Городской фестиваль по ПДД «Новогодний светофор»Новогодний фестиваль «Танцы в ЦДТ»
|13 января 2020 года14.00
|Закрытие резиденции Деда Мороза
Городская детская библиотека-филиал №1 им. С. Я. Маршака
|26 декабря 2019 года11.006 января 2020 года11.00
|II Городской конкурс детского творчества «Волшебство Новогодних открыток»Развлекательно-игровая программа «Пришла коляда накануне Рождества»
Городская центральная библиотека им. Г.Н. Айги
|24 декабря 2019 года13.004 января 2020 года11.00
|День забав и развлечений «Снежная мелодия» Конкурсно-игровая программа «В снежном вихре Рождества»
Городская библиотека-филиал №3 им. М. Сеспеля
|5 января 2020 года11.00
|День новогодних забав «Новый год шагает по планете»
Городская библиотека-филиал №4 им.В.В. Маяковского
|8 января 2020 года11.00
|Новогодний калейдоскоп«Из сказки в сказку»
Стадион «Труд»
|5 января 2020 года10.00
|Рождественский турнир города Шумерля по хоккею среди детских команд «Новогодний конёк»
|ежедневно
|Работа катка
Стадион «Темп»
|5 января 2020 года12.00
|Открытые городские соревнования по кордовым моделям «Воздушный бой»
Микрорайон Палан
|4 января 2020 года11.00
|Открытый Чемпионат города Шумерля по лыжным гонкам среди любителей, посвященный памяти А.Тарлыкова
ФОК «Олимп»
|5 января 2020 года10.00
|Открытый городской турнир по волейболу среди мужских команд «Кубок Главы администрации города Шумерля — 2019»
ДШИ №1
|14 января 2020 года16.00
|Показ Новогоднего спектакля «Снегурушка»
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