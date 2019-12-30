30 Дек

Афиша новогодних мероприятий в городе Шумерля

Центральная площадь


14 декабря 2019 года11.0019 декабря 2019 года16.00 Спортивные соревнования для школьников «Весёлые забавы»Церемония зажжения центральной городской елки. Выступление Чувашского государственного академического ансамбля песни и танца
1 января 2020 года2.00 Театрализованное представление «Новогоднее чудо — 2020». Праздничный салют

ДК «Восход»


21 декабря 202014.007 января 2020 года13.00 «Здравствуй, здравствуй,  Новый год!» – праздничный хоровод«Рождественская звезда» —  городской  фестиваль-конкурс
14 января 2020 года14.00 «Здравствуй, здравствуй,  Новый год!» – праздничный хоровод

Городской парк культуры и отдыха


4 января 2020 года12.00 Театрализованное представление «Новогодний хоровод»
6 января 2020 года12.00ежедневно Городской конкурс зимних фигур и снеговиков «В гостях у сказки»Прокат лыж

 Центр детского творчества


14 декабря 2019 года10.00 Открытие резиденции Деда Мороза
с 25 декабря 2020 года   Городской творческий конкурс «Новогодний вернисаж»
3 -4 января 2020 года11.00 III Новогодний шахматный фестиваль 
5 января 2020 года10.0012.00 Городской открытый турнир по робототехнике «Робофест-2020»Городской фестиваль новогодних эко- костюмов
5 января 2020 года14.0016.00 Городской фестиваль по ПДД «Новогодний светофор»Новогодний фестиваль «Танцы в ЦДТ»
13 января 2020 года14.00 Закрытие резиденции Деда Мороза  

Городская детская библиотека-филиал №1 им. С. Я. Маршака


26 декабря 2019 года11.006 января 2020 года11.00 II Городской конкурс детского творчества «Волшебство Новогодних открыток»Развлекательно-игровая программа «Пришла коляда накануне Рождества»

Городская центральная библиотека им. Г.Н. Айги


24 декабря 2019 года13.004 января 2020 года11.00  День забав и развлечений «Снежная мелодия» Конкурсно-игровая программа «В снежном вихре Рождества»

Городская библиотека-филиал №3 им. М. Сеспеля


5 января 2020 года11.00 День новогодних забав «Новый год шагает по планете»

Городская библиотека-филиал №4 им.В.В. Маяковского


8 января 2020 года11.00 Новогодний калейдоскоп«Из сказки в сказку»

Стадион «Труд»


5 января 2020 года10.00 Рождественский турнир города Шумерля по хоккею среди детских команд «Новогодний конёк»
ежедневно Работа катка

Стадион «Темп»


5 января 2020 года12.00 Открытые городские соревнования по кордовым моделям «Воздушный бой»

Микрорайон Палан


4 января 2020 года11.00 Открытый Чемпионат города Шумерля по лыжным гонкам среди любителей, посвященный памяти А.Тарлыкова

ФОК «Олимп»


5 января 2020 года10.00 Открытый городской турнир по волейболу среди мужских команд «Кубок Главы администрации города Шумерля — 2019»

ДШИ №1


14 января 2020 года16.00 Показ Новогоднего спектакля «Снегурушка»

© Официальный сайт г. Шумерля Чувашской Республики

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