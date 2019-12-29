Театр — всегда праздник. С ним связаны радость, веселье, яркие

впечатления, новые чувства. А как интересно быть не только зрителем, но и

участником сказки!

В рамках закрытия Года театра в детском саду № 15 “Сказка” прошло

театрализованное музыкальное представление «Теремок на новый лад».

Дети младшей группы «Почемучки» в очередной раз почувствовали себя артистами. Сказка

сопровождалась песнями и танцами. Все участники представления были в нарядных,

ярких театральных костюмах.

Декорации получились просто потрясающими, а артисты настолько

вжились в роли, что сказка прошла на одном дыхании. Каждый персонаж проявил

богатое воображение, стремление к самовыражению, способность к перевоплощению и

умению создавать свой сказочный образ. И, конечно, по-прежнему остались

неизменными общечеловеческие ценности — доброта и справедливость.

Малыши очень любят такие представления, поэтому они с неподдельным

интересом наблюдали за происходящим. Видно было, что они знают содержание

сказки. Сколько эмоций было у маленьких зрителей после просмотра представления!

Театральные способности своих детишек высоко оценили и родители.

Г. Маликова, воспитатель.