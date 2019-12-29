29 Дек

Новый год в каждый дом!

Новый год – этот тот волшебный праздник, который ждут все люди планеты. Для волонтёров гимназии № 8 стало доброй традицией в преддверии Нового года поздравлять детей из многодетных семей, из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Силами всех обучающихся и педагогов гимназии для таких семей были собраны подарки, а вручили их Дед Мороз и Снегурочка. 

Добрые дела не заканчиваются! Волонтеры гимназии № 8 убеждены, что их помощь необходима, ведь новогоднего чуда достоин каждый человек!

Автор записи: admin

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