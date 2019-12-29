Приближается самый любимый детский праздник
Новый год. Городская библиотека имени Маршака проводит конкурс детского
творчества «Волшебство новогодней открытки». Дошкольники группы «Настоящие
друзья» детского сада № 15 «Сказка» приняли в нем активное участие, ведь такие
конкурсы дает возможность ребенку проявить художественно-творческие
способности, фантазию. Для изготовления открыток использовались цветная бумага,
ватные диски, пластилин и другие разнообразные материалы. Отправили на конкурс
несколько работ, ждем результатов.
О. Красильникова, воспитатель.
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