19 декабря 2019 года с 12 до 16 часов Управлением Роспотребнадзора по Чувашской Республике — Чувашии в целях повышения открытости и доступности сведений о своей деятельности будет организован «День открытых дверей для предпринимателей». В рамках мероприятия представители малого и среднего бизнеса, предпринимательского сообщества региона смогут получить бесплатную консультационную помощь по вопросам обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, защиты прав потребителей, технического регулирования и иным аспектам деятельности.

Консультации представителей бизнес-сообщества будут проходить по адресу: г. Чебоксары, Московский проспект, 3Д (здание Управления), 2-й этаж, зал коллегии.

Вход свободный, предварительная запись не требуется. Телефон для справок: 58-25-95.

Личные консультации также можно будет получить и в территориальных отделах Управления Роспотребнадзора по Чувашской Республике — Чувашии по адресам:

— с. Батырево пр. Ленина, д. 13, тел. (83532) 5-03-45;

— г. Канаш, ул. Комсомольская, д. 31, пом. 5, тел. (83533) 2-24-49;

— г. Цивильск, ул. Николаева, д. 4, тел. (83545) 2-13-30;

— г. Шумерля, ул. Щербакова, д. 9, тел. (83536) 2-29-15;

— г. Новочебоксарск, ул. Строителей, д. 56 а, тел. (8352) 77-06-92.

Внимание! Также в ходе акции с 10.00-12.00 в зале коллегии Управления (г. Чебоксары, Московский проспект, 3Д) состоится обучающее занятие для организаций торговли на тему «О контроле за отдельными видами товаров, подлежащих маркировке средствами идентификации». А на базе ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Чувашской Республике — Чувашии» (г. Чебоксары, улица Федора Гладкова, дом 17) с 10.00-12.00 пройдет семинар для руководителей предприятий по производству и обороту пищевых продуктов по вопросам соблюдения требований законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения, техническом регулировании, защите прав потребителей.

Вход на занятия – свободный, к участию приглашаются все заинтересованные лица.