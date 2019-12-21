ЮРИСТЫ-НАСЕЛЕНИЮ

Вопрос: Я вдова ветерана боевых действий. У меня двое несовершеннолетних детей, мы проживаем в частном доме. Какие меры социальной поддержки полагаются моей семье?

Ответ: Члены семьи умершего ветерана боевых действий имеют право на несколько мер социальной поддержки:

в Пенсионном фонде РФ оформляется пенсия по случаю потери кормильца;

в отделе социальной защиты населения вдова получает удостоверение о праве на льготы на основании ст. 21 ФЗ «О ветеранах». Оно действительно до совершеннолетия детей или до достижения иждивенцем возраста 23 лет и обучающимся в образовательных организациях по очной форме обучения;

на основании этого удостоверения в Пенсионном фонде РФ оформляется ежемесячная денежная выплата на иждивенцев;

в отделе социальной защиты населения оформляется ежемесячная денежная компенсация на оплату жилищно-коммунальных услуг;

в случае, если доля расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи более 22 процентов, имеется возможность оформить субсидию;

в случае, если среднедушевой доход семьи не превышает величину прожиточного минимума, установленного в Чувашской Республике, назначается ежемесячное пособие на детей;

если доход семьи не превышает величину прожиточного минимума, установленного в Чувашской Республике, семья может быть зарегистрирована в качестве малоимущей.

Вопрос: я являюсь одиноко проживающим пенсионером, имею звание ветерана труда и являюсь работником села ветеринарной службы. Накануне я обратилась в отдел социальной защиты населения (далее — ОСЗН) за назначением субсидии на оплату ЖКУ и ежемесячной денежной компенсации на оплату ЖКУ, в чем мне было отказано.

Хотелось бы узнать основания отказа в назначении субсидий на оплату ЖКУ и ежемесячной денежной компенсации на оплату ЖКУ работнику села?

Ответ:

1. По вопросу предоставления субсидий сообщаем следующее: вы являетесь собственником жилого помещения площадью 44 кв. м. Исходя из предоставленных документов видно, что Ваш среднемесячный доход составляет 12454 руб. 63 коп., фактические расходы на оплату жилищно-коммунальных услуг составляют 1280 руб. 60 коп. Субсидия на оплату ЖКУ назначается в случае если расходы по оплате ЖКУ составляют более 22 % в совокупном доходе семьи (одиноко проживающего гражданина). Фактические расходы по оплате ЖКУ составляют менее 22 %, поэтому Вы не имеете право на субсидию.

2. Относительно предоставления ежемесячной денежной компенсации на оплату жилого помещения и коммунальных услуг как работнику села. Вы являетесь работником села, имеете право на ежемесячную денежную компенсацию на оплату ЖКУ в размере 1055 руб. 00 коп., также Вы имеете право на ежемесячную денежную выплату (далее — ЕДВ) в размере 1100 руб. как ветеран труда. На момент обращения в ОСЗН Вы являлись получателем ЕДВ как ветеран труда.

В соответствии с действующим законодательством гражданин имеет право получать меру социальной поддержки по одному из оснований по выбору. Следовательно, Вы уже получаете ЕДВ как ветеран труда, поэтому предоставить компенсацию на оплату ЖКУ Вам не предоставляется возможным.

Разъясняет Центр предоставления мер социальной поддержки