В целях духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения, а также выявления и поддержки одаренных детей и молодежи, создания условий для реализации их творческого потенциала с 12 ноября 2019 в Чувашской Республике проводился IX республиканский форум «Одаренные дети Чувашии-2019». Организатор форума – БОУ ВО «Чувашский республиканский институт культуры и искусств» Минкультуры Чувашии. Форум объединил обучающихся детских школ искусств и студентов творческих учебных заведений Чувашской Республики. В этом году было подано 407 заявок, что составило более 1000 человек участников. Молодые таланты проявили свои творческие способности в 11-ти номинациях форума.

Обучающиеся Детской школы искусств города Шумерля ежегодно успешно принимают участие в форме. Это год не стал исключением – 20 учеников школы приняли участие в 6 номинациях:

«Инструментальное исполнительство» — Агапова А., фортепиано, преподаватель Долгова Е.А.; Антонова В., домра, Кукушкин Р., гитара, преподаватель Муляева В.В.; Маркин В. и Теникова Ю., баян, преподаватель Струкова С.В.;

«Живопись» — Рафейчик А., «Декоративно-прикладное искусство» — Аношина П., преподаватель Поляков О.Е.;

«Художественное слово» — Быков К., преподаватель Куркова О.В.;

«Фольклорное пение» — Салахутдинова Я., преподаватель Сутягина И.В.;

«Эстрадный вокал» — Ермекеева Ю., Милина А. (Яцкевич С.Г.); Игнатьев А., Матюнина Х., трио «Сударушка» в составе Матюниной Х., Сергеевой М., Ширмновой А. (преподаватель Вишневская Т.В.); Афошина А., Дудина С., Сливницын А., — преподаватель Сутягина И.В.; Бакшеева Я., Барышева Я. – преподаватель Кулина И.Н.

По результатам отбора профессионального жюри, в состав которого входили ведущие преподаватели образовательных учреждений республики, были выявлены лучшие участники, ставшие дипломантами и лауреатами форума. Среди них – и шумерлинцы:

Лауреаты I степени — Афошина Александра и Салахутдинова Яна,

Лауреаты 2 степени – Быков Кирилл, Милина Александра,

Лауреат 3 степени – вокальное трио «Сударушка».

Официальная церемония награждения состоялась в конце минувшей недели на сцене Концертного зала Чувашского государственного института культуры и искусств. Ее открытием стал театрализованный пролог с фрагментом спектакля по пьесе Е. Орловой «И до рождения мы живем». Александре Афошиной выпала честь представить Детскую школу искусств в Гала-концерте победителей.

Торжественно наградили юных дарований заместитель начальника отдела профессионального искусства, образования и народного творчества Министерства культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики Ольга Ефимова, председатель конкурсной комиссии форума, ректор вуза Наталья Баскакова, член конкурсной комиссии, декан факультета дополнительного образования Ольга Михайлова.

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