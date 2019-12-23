Шумерлинцы приняли участие в VII республиканском экологическом форуме «Зеленая Чувашия»

20 декабря в Национальной библиотеке Чувашской Республики состоялся традиционный экологический форум «Зеленая Чувашия», участниками которого стали представители органов исполнительной власти Чувашской Республики, органов местного самоуправления, общественных организаций, коммерческих предприятий, студенты и обучающиеся.

Участников мероприятия приветствовал заместитель министра природных ресурсов и экологии Чувашской Республики Николай Косулин. Он отметил, что основными приоритетами государственной политики являются сохранение благоприятной окружающей среды, воспроизводство лесов, эффективное обращение с отходами производства и потребления. Все они направлены на достижение целей и задач, обозначенных в 204 Указе Президента России и закрепленных в национальном проекте «Экология». Чувашская Республика участвует в реализации 6 федеральных проектов из 11 национального проекта «Экология».

Подытоживая выступление, Н. Косулин отметил, что Чувашская Республика на протяжении ряда лет занимает верхние строчки экологического рейтинга субъектов России, и выразил уверенность, что совместными усилиями удастся сохранить благоприятную окружающую среду для будущих поколений.

Гостей форума также приветствовали руководитель Чувашского регионального отделения Общероссийской общественной организации по охране и защите природных ресурсов «Российское экологическое общество» Александр Воробьев и руководитель Чувашского республиканского отделения Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество охраны природы» Юлия Сергеева.

Далее работа продолжилась в рамках тематических круглых столов: «Оздоровление водных ресурсов Чувашии: проблемы и пути их решения», «Сохранение лесов и особо охраняемых природных территорий», «Экотехнопарки как ключевой элемент на пути к циклической экономике», «Экологическая культура населения: проблемы и дальнейшие векторы развития».

Гостями форума стали обучающиеся школы №1 города Шумерля, а обучающиеся школы №6 и Муниципального штаба Эка Центра детского творчества представили участникам форума свой проект «Экологический календарь». Директор Центра детского творчества Елена Голованова стала модератором круглого стола «Экологическая культура населения: проблемы и дальнейшие векторы развития» и представила опыт работы по реализации Гранта министерства природных ресурсов и экологии Чувашской Республики «Экодвор».

Кроме этого, ребята привезли на форум батарейки и пластиковые крышечки, организованный сбор которых в городе проводился в рамках проекта «Образовательное воскресенье с РДШ».

По итогам форума разработан проект резолюции, который после утверждения модераторами, станет основой для дальнейших совместных природоохранных мероприятий.