Шумерлинские школьники побывали на Главной елке страны

Новый Год – это особенное событие в жизни каждого. Оно окутано волшебством, надеждой и полно тайн. Наверное, именно поэтому его так любят дети и многие взрослые. Ребята проводят время, мастеря елочные гирлянды, разучивая стихи и гадают, какой новогодний подарок будет ждать их под елкой. А родители в это же время придумывают развлекательную программу для своих чад.

Пожалуй, самым интересным предложением для развлечения детей и взрослых может стать возможность посетить главную елку страны. И такая возможность представилась для шумерлинских школьников: 50 детей Детской школы искусств №1, Центра детского творчества и школы №1 отправились в г. Москву по программе «Жемчужины России. Один День в Москве» с посещением Главного новогоднего представления для детей России и музея Победы на Поклонной горе.

Главная елка страны для детей организована при участии Управления делами Президента РФ, Правительства Москвы, Московской Федерации профсоюзов.

Для справки:

Кремлевская елка проводится уже более 80 лет. Первое представление состоялось в 1935 году, но тогда она проходила в Колонном зале Дома союзов. В 1953 году главное Новогоднее событие было в Большом Кремлевском дворце, после чего собирать малышей под Новый год стало традицией. По сохранившимся фото и воспоминаниям очевидцев стало ясно, что в то время главными персонажами выступали рабочие и колхозники, красноармейцы и большевики. Сценарий имел идеологический подтекст. Здесь зачитывали отрывки из трудов идеологов партии. Все изменилось спустя 10 лет. С 1963 года над созданием сценариев для новогодней елки стали работать молодые и талантливые сценаристы, режиссеры. Главными персонажами стали Дед Мороз и Снегурочка, а также другие сказочные герои. Постоянным местом проведения мероприятия Кремлевская елка стал Государственный Кремлевский дворец, ведь подарить сказку хотелось, как можно большему количеству детей. Здесь могут разместиться почти 6 тысяч человек.

Мало кому известно, что в озвучивании сказочных персонажей принимают участие знаменитые артисты. Среди них Геннадий Хазанов, Михаил Боярский, Валентина Толкунова и другие. В разные времена над подготовкой постановки трудились А. Пахмутова, Н. Добронравов, В. Шаинский, А. Зацепин. Это профессионалы с большой буквы, которые вложили в сценарии часть своей души.

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