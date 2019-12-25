Шумерлинец Сливницын Александр – участник выступления Детского хора России в Кремле

23 декабря 2019 года в Москве в Государственном Кремлевском дворце состоялся концерт Детского хора России. Коллектив выступил в сопровождении Российского национального молодежного симфонического оркестра и детских оркестров Духового общества России. В составе хора спели 548 детей из 81 региона страны.

Традиционно и ребята из Чувашии приняли участие в этом грандиозном мероприятии. В этом году жюри во главе с председателем регионального отделения Всероссийского хорового общества, заслуженного работника культуры Чувашской Республики Бондаревым Виктором Сергеевичем выбрало к участию в концерте 5 ребят из региональной группы Детского хора России, в числе которых — обучающийся 4 класса хорового отделения Детской школы искусств №1 города Шумерля Сливницын Александр (преподаватель И.В. Сутягина).

Больше месяца шла кропотливая подготовка к выступлению. Юные хористы под управлением руководителя региональной группы Детского хора России, главного хормейстера Сводного хора Чувашии, руководителя детского хора «Соловушки» МБУДО «ЧДМШ №5 им. Ф. Лукина» Александры Васильевой разучивали довольно непростой репертуар из 19-ти произведений.

Ребята выехали в Москву еще 16 декабря для подготовки к концерту. Неделя до выступления была посвящена активным репетициям на площадке Государственной академической капеллы России им. А.А. Юрлова с руководителем и главным дирижером Геннадием Александровичем Дмитряком. Дни в столице были яркими и очень насыщенными – кроме ежедневных репетиций ребята имели возможность побывать в музеях, познакомиться с достопримечательностями Москвы, полюбоваться новогодним убранством города, познакомиться с ребятами из других регионов России, побывать на Кремлевской елке.

И вот настал день торжества — выступление в Государственном Кремлевском дворце. С напутствием и поздравлениями перед ребятами выступила Ольга Голодец — заместитель Председателя Правительства России. В концертную программу вошли произведения известных российских мастеров хоровой песни, композиторов-классиков, современных композиторов и обработки русских народных песен. В концерте с детьми пели Николай Диденко, Дмитрий Маликов, Лариса Долина и танцевали ребята из школы-студии «Тодес». Закончилась концертная программа исполнением Государственного гимна России.

Что бы ни готовила судьба каждому из ребят в будущем, это выступление в Кремле останется отдельной вехой в жизни каждого, кто стоял на сцене и кто был причастен к этому грандиозному мероприятию. Полученный опыт работы в таком уникальном коллективе даст огромный скачок для творческого роста, а кому то — и в дальнейшем определении профессии.

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