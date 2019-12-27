Что такое Новый год?

Новый год – это время волшебства, доброй
сказки и ожидания чуда, один из самых долгожданных, радостных праздников.
Итак, детский сад, праздники… первый Новый год
для детей раннего возраста. Как сделать так, чтобы новогодний праздник
запомнился малышам надолго, и чтобы у них загорелся блеск в глазах при
воспоминании о первом Новогоднем празднике в детском саду? Каким будет
утренник, во многом зависит от правильно подобранного сценария и какие герои
придут на праздник. Поэтому воспитатели групп «Улыбка» и «Теремок» детского
сада № 15 «Сказка» тщательно подошли к этому вопросу. Малыши пели песни,
танцевали, с удовольствием поиграли со сказочными героями в зимние игры. Праздничное
убранство зала и елки, костюмы сказочных героев произвели незабываемое
впечатление на ребят.
Утренник прошел в теплой сказочной атмосфере
и, глядя на радостные лица детей, можно сказать, что праздник удался. По
традиции праздник закончился вручением новогодних подарков.
Воспитатели И.Морозова,
Е.Столбова,
Н.Дмитриева
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