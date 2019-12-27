Что такое Новый год?

Новый год – это время волшебства, доброй

сказки и ожидания чуда, один из самых долгожданных, радостных праздников.

Итак, детский сад, праздники… первый Новый год

для детей раннего возраста. Как сделать так, чтобы новогодний праздник

запомнился малышам надолго, и чтобы у них загорелся блеск в глазах при

воспоминании о первом Новогоднем празднике в детском саду? Каким будет

утренник, во многом зависит от правильно подобранного сценария и какие герои

придут на праздник. Поэтому воспитатели групп «Улыбка» и «Теремок» детского

сада № 15 «Сказка» тщательно подошли к этому вопросу. Малыши пели песни,

танцевали, с удовольствием поиграли со сказочными героями в зимние игры. Праздничное

убранство зала и елки, костюмы сказочных героев произвели незабываемое

впечатление на ребят.

Утренник прошел в теплой сказочной атмосфере

и, глядя на радостные лица детей, можно сказать, что праздник удался. По

традиции праздник закончился вручением новогодних подарков.

Воспитатели И.Морозова,

Е.Столбова,

Н.Дмитриева