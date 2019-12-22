XXI век славится стремительным развитием информационных технологий. На сегодняшний день большую часть любой необходимой информации, а также те или иные государственные услуги можно получить, не выходя из дома.

Бытует мнение, что внедрение электронных госуслуг помогает бороться с коррупцией, ведь благодаря такому взаимодействию граждане имеют возможность значительно меньше контактировать с должностными лицами, а значит, уменьшаются и риски, связанные со взяточничеством. Однако, есть учреждения, в которых личный контакт с клиентами просто необходим, например, в службах занятости населения.

О том, как ведется антикоррупционная политика в отделе Центра занятости населения Чувашской Республики по г. Шумерле, мы попросили рассказать начальника отдела Александра Елесина.

Александр Николаевич, какими услугами клиенты Вашего учреждения могут воспользоваться в электронном виде, а когда им нужно приходить непосредственно в центр?

Дистанционно наши клиенты могут узнавать информацию об имеющихся вакансиях, о необходимых для постановки на учет в качестве безработных документах. Часто они звонят по телефону, пишут на электронную почту, пользуются услугами, предоставляемыми на Едином портале госуслуг или на базе МФЦ.

Также есть возможность подачи заявлений в электронной форме на Едином портале государственных услуг в разделе «Работа и занятость». Ответ поступает на указанную почту или номер телефона, исходя из анализа сведений о гражданине, внесенных в заявление.

Ведется ли в отделе Центра занятости населения по г. Шумерле целенаправленная антикоррупционная работа?

Да. Мы отлично понимаем важность проведения профилактических мероприятий. Среди основных направлений антикоррупционной деятельности можно рассматривать обеспечение информационной прозрачности деятельности учреждения путем размещения информации на стендах, на телевидении, в местной газете, в социальных сетях, и это, как известно, наш центр активно практикует.

С целью борьбы с коррупцией, предотвращения взяточничества или других видов нарушения закона мы работаем над повышением правовой грамотности сотрудников учреждения, рассказываем им о существующей ответственности за совершение тех или иных незаконных действий.

А как быть с клиентами? Наверняка, с ними тоже нужно вести разъяснительную работу?

Помимо работы с сотрудниками, антикоррупционная деятельность предполагает информирование безработных о неприемлемости коррупционного поведения. Для этого мы планируем разместить ящик «Для обращения граждан по вопросам коррупции». Хочется напомнить гражданам, что если у них требуют взятки под какими-либо предлогами, то нужно обязательно сообщить об этом в правоохранительные органы, ведь эффективно бороться с коррупцией можно только при активном взаимодействии правоохранителей с общественностью.