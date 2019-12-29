29 Дек

Театр — всегда праздник

Театр — всегда праздник. С ним связаны радость, веселье, яркие
впечатления, новые чувства. А как интересно быть не только зрителем, но и
участником сказки! 

В рамках закрытия Года театра в детском саду № 15 “Сказка” прошло
театрализованное музыкальное представление «Теремок на новый лад».
Дети младшей группы «Почемучки» в очередной раз почувствовали себя артистами. Сказка
сопровождалась песнями и танцами. Все участники представления были в нарядных,
ярких театральных костюмах.

Декорации получились просто потрясающими, а артисты настолько
вжились в роли, что сказка прошла на одном дыхании. Каждый персонаж проявил
богатое воображение, стремление к самовыражению, способность к перевоплощению и
умению создавать свой сказочный образ. И, конечно, по-прежнему остались
неизменными общечеловеческие ценности — доброта и справедливость.

Малыши очень любят такие представления, поэтому они с неподдельным
интересом наблюдали за происходящим. Видно было, что они знают содержание
сказки. Сколько эмоций было у маленьких зрителей после просмотра представления!
Театральные способности своих детишек высоко оценили и родители. 

 Г. Маликова, воспитатель.

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