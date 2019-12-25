С 25 декабря 2019 года по 10 января 2020 года прими участие в рейтинговом интернет-голосовании по отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2020 году в городе Шумерля

Уважаемые шумерлинцы!

Предлагаем Вам принять активное участие в отборе общественных пространств, подлежащих благоустройству в 2020-м и последующие годы.

Общественные территории – это площади, улицы, пешеходные зоны, скверы, парки, наиболее посещаемые и значимые для города территории. Здесь шумерлинцы и гости города любят встречаться, отдыхать семьями и с друзьями, заниматься спортом и активными видами отдыха.

Отбор общественных территорий, для их последующего благоустройства в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды», пройдет в 2 этапа.

1-й этап – общегородское рейтинговое интернет-голосование по отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2020 году, которое пройдет с 25 декабря 2019 по 10 января 2020 года.

2-й этап — общественное обсуждение по отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2020 году, который пройдет в январе 2020 года.

Для осуществления рейтингового голосования в городе Шумерля определены территории, которые больше всего набрали голосов в ходе отбора. Это площадь им. А.Т. Речнова (около ДК «Восход») и Сквер микрорайона «Камчатка» (напротив дома №84 по улице Ленина). Ознакомиться с проектами благоустройства данных общественных территорий можно на официальном сайте города Шумерля в баннере «Формирование комфортной городской среды» (http://gshum.cap.ru/banneri/formirovanie-sovremennoj-gorodskoj-sredi/proekti-protokoli-normativnie-akti-golosovanie-i-d/rejtingovoe-golosovanie-po-proektam-blagoustrojstv).

Пройти голосование можно на сайте города Шумерля http://www.gshum.cap.ru/voting/2f48b22a-2398-4a50-8f8b-eecd00fa9dc9

Уважаемые шумерлинцы, участие в голосовании – возможность сделать наш город комфортнее вместе!

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