С уважением поздравляю читателей, сотрудников редакции и внештатных авторов нашей, без малого 85-летней газеты «Вперёд» с наступающим Новым 2020 годом!

По-родственному искренне желаю всем самого необходимого, самого главного: истинного счастья, крепкого здоровья. Также от души желаю: работающим приверженцам газеты, независимо от занимаемого места, возраста и пола, — получения от своего труда материального и морального удовлетворения; проживающих в аварийных и ветхих домах — улучшения жилищных условий; творческим личностям — осуществления тех или иных интересных задумок; семейным парам, особенно молодым, — непроходящей обоюдной любви, взаимопонимания и взаимопрощения.

Наступающий Новый год високосный. Пусть 29 февраля будет для вас одним из счастливых дней!

М. Демидов, читатель и автор газеты «Вперёд» с 1964 года.