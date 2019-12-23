С заседания балансовой комиссии

На прошедшей неделе под председательством первого заместителя главы администрации города Шумерля по экономическим и финансовым вопросам – начальника финансового отдела Елены Туличевой состоялось заседание балансовой комиссии, где были рассмотрены и утверждены ежегодные программы (планы) деятельности предприятий и величины показателей экономической деятельности на очередной финансовый год и аналогичные прогнозные величины на два последующих года. На заседании комиссии присутствовали руководители пяти муниципальных унитарных предприятий и члены балансовой комиссии.

С ежегодными программами (планами) деятельности выступили руководители предприятий. Ими был предложен ряд мероприятий по оптимизации расходов, дальнейшему перспективному развитию с учетом деятельности МУПов.

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