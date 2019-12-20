Стартовал конкурс на лучшее световое оформление «Да будет свет! »

Традиционный городской конкурс призван улучшить внешний облик города и создать праздничную атмосферу в новогодние и рождественские праздники.

К участию в конкурсе приглашаются предприятия, организации всех форм собственности, учреждения социальной сферы, индивидуальные предприниматели, граждане. Победителей выберут по четырем номинациям: «Лучшее световое оформление предприятия, организации в границах предоставленного участка», «Лучшее световое оформление учреждения социальной сферы в границах предоставленного участка», «Лучшая светодизайнерская композиция», «Лучшее световое новогоднее оформление ели».

Победители и призеры будут награждены дипломами и памятными подарками.

Конкурсантам рекомендуется использовать в оформлении художественно-световые композиции, прогрессивные технологии освещения, современные светопроводящие материалы, светодинамические установки, проявить оригинальность и творчество.

Материалы на конкурс принимаются до 25 декабря 2019 года. Участникам необходимо представить в отдел жилищно–коммунального хозяйства Управления градостроительства и городского хозяйства администрации города (ул. Октябрьская, д. 20, каб. 110) пакет документов согласно положению о конкурсе. Телефон для справок 2-60-54.

Источник: сайт администрации Шумерли.