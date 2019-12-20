Состоялся фестиваль любительских православных театров «Первый шаг»

20 декабря в городской детской библиотеке-филиале № 1 им. С.Я. Маршака фестивалем детских любительских православных театров «Первый шаг» завершилась реализация проекта-победителя «Улыбка веры» международного грантового конкурса «Православная инициатива 2018—2019».

На фестивале звучали слова благодарности в адрес партнеров, людей, внесших посильный вклад в воплощение в жизнь планов и задумок проекта.

Перед зрителями с постановкой «Кошкин дом» выступил театральный коллектив Шумерлинского центра для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, сказку «Теремок» на новый лад продемонстрировали маленькие воспитанники воскресной школы при храме с. Порецкое, а театральный детский коллектив Алгашинского сельского клуба порадовал зрителей рождественской постановкой.

Участники мероприятия сошлись во мнении, что фестиваль является не завершением, а началом большого пути к вере, к Богу всех причастных к этому проекту детей и взрослых.

М. Ветликова