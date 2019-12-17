Сегодня в Чувашии на 44 площадках пройдет единый кинопоказ фильма «Национальные театры – наше богатство»

По результатам конкурса, проведенного в 2019 году, грант Главы Чувашской Республики для поддержки инновационных проектов в сфере культуры и искусства присужден БУ «Госкиностудия «Чувашкино» и архив электронной документации» Минкультуры Чувашии на реализацию проекта «Театр в лицах».

В рамках проекта БУ «Госкиностудия «Чувашкино» и архив электронной документации» Минкультуры Чувашии создан документальный фильм «Национальные театры – наше богатство» (режиссер-сценарист – Елена Алексеева). Кинолента повествует об истории и современном состоянии государственных театров республики. В ней народные артисты России и Чувашии рассказывают не только о своем жизненном и творческом пути, но и делятся воспоминаниями о своей работе в театре, интересными случаями театральной жизни и моментами личного общения с известными личностями.

17 декабря 2019 г. в Чувашии пройдет единый кинопоказ фильма «Национальные театры – наше богатство», посвященный закрытию Года театра в России.

Сеансы будут проводиться на благотворительной основе на 44 площадках Чувашской Республики.