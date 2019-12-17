Росреестр окажет консультации для граждан в приемной Президента РФ в ЧР

19 декабря 2019 года в приемной Президента РФ в ЧР состоится прием граждан руководителем Управления Росреестра по Чувашской Республике Екатериной Карпеевой.

Екатерина Владимировна поможет разобраться в вопросах оформления прав на квартиры, земельные участки, жилые дома, гаражи и другую недвижимость. Подскажет, как приобрести жилье с участием материнского капитала, в каких случаях необходимо обращаться к нотариусам для удостоверения сделки.

Также можно будет узнать о том, кто и как может воспользоваться «дачной амнистией», как оформить индивидуальный жилой дом, чем грозит перепланировка помещения и как ее узаконить, как перевести объект жилого назначения в нежилое и наоборот.

Кроме того, Екатерина Владимировна ответит на вопросы и по другим направлениям деятельности Управления (государственный земельный надзор, контроль за СРО арбитражных управляющих, кадастровая оценка, землеустройство и мониторинг).

Прием состоится с 15:00 до 17:00 по адресу: г. Чебоксары, ул. Ленинградская, д. 36 (здание МФЦ, 2 этаж).

Телефон для предварительной записи: 8 (8352) 62-22-33, 62-62-10. Для более конструктивного диалога Управление рекомендует всем, кто подойдет на прием, при себе иметь документы по существу вопроса (правоустанавливающие документы на объект недвижимости, переписка с государственными и судебными органами и т.д. ).

© Пресс-служба Управления Росреестра по Чувашской Республике