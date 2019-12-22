Работодателей обяжут выплатить долги по зарплатам

Вступили в силу поправки в Трудовой кодекс, которые предоставляют дополнительные возможности для взыскания с работодателей долгов по зарплате персоналу.

Теперь есть реальный шанс заставить работодателя вернуть все долги по зарплате. Деньги отныне будут требовать принудительно.

Предусматриваются новые полномочия федеральной инспекции труда по профилактике нарушений трудового законодательства. Государственные инспекторы труда наделяются правами принимать решения о принудительной выплате зарплаты. Решение госинспектора по труду о принудительном исполнении приравнено законом к исполнительному документу (являющимся основанием для возбуждения исполнительного производства). В случае неисполнения решения госинспектора оно в виде электронного документа должно быть направлено на исполнение в органы Федеральной службы судебных приставов.

На 1 ноября 2019 года, по данным Росстата, долги по зарплате в России увеличились на 3,3 % по сравнению с началом октября и составили 2 млрд 638,5 млн рублей.



По информации Госинспекции труда, в Чувашии, на 1 января 2019 года задолженность по выплате заработной платы в 22 организациях республики составляла 101,5 млн рублей перед 2301 работником, увеличение общего долга по зарплате произошло во втором полугодии. На 1 ноября 2019 года, по данным Росстата, просроченная задолженность по зарплате работникам сократилась до 33,4 млн рублей.

Источник: RG.ru.