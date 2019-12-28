Пусть будет хорошо то, что ты делаешь

Наступает Новый год. Зажигаются огни в новом доме по ул. Маршала Жукова, 11. Теперь даже трудно представить, что там было совсем недавно: заросли клена и репейника, прикрывающие самовольную свалку, хлам от старого дома, разномастные сараи… И это в самом центре города! Не верилось и самим строителям, что в такой тесноте можно было развернуть стройплощадку, разместить кран, принимать грузы… А сколько было проблем с подземными коммуникациями!



Однако, получилось, и это место уже не узнать. Не менее важно, что семь квартир в этом доме будет заселено по программе «Переселение граждан из аварийного и ветхого жилья».



Значит, ДООО «СУ-8» еще живо, может строить и будет строить, благодаря стараниям АО «СЗ «Стройтрест № 3» и его генерального директора В.П. Семенова, который всеми силами старается сохранить свое дочернее предприятие в Шумерле.



Коллектив ДООО «СУ-8», несмотря на непростые условия, выполняет работы и в Канаше, Алатыре и Чебоксарах.



При самой активной поддержке АО «СЗ «Стройтрест № 3» коллектив «СУ-8» берется за выполнение работ на любых объектах.



Последним таким был изолятор временного содержания при полиции, где прямо на ходу приходилось решать возникающие проблемы, так как объект был специфичен.



Что ж, мне как ветерану «СУ-8» остается лишь пожелать горожанам, строителям здоровья, успехов и новых объектов в новом 2020 году. А новоселам — уюта, тепла и радости.



Ф. Гулящев, старший прораб ДООО «СУ-8».