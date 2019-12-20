Принимаются заявки на благоустройство дворовых территорий

Администрация города Шумерли объявляет прием заявок для реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий

в рамках исполнения Указа Главы Чувашской Республики М.В. Игнатьева № 139 «О дополнительных мерах по повышению комфортности среды проживания граждан в муниципальных образованиях Чувашской Республики».

Настоящий Указ разработан в целях обеспечения безопасной и доступной комфортной среды для жителей многоквартирных домов. Для участия в программе гражданам необходимо на общем собрании жильцов принять решение об участии, определить конкретный перечень необходимых работ и предусмотреть софинансирование не менее 1 % от стоимости проекта. Сформированную заявку направить в отдел ЖКХ Управления градостроительства и городского хозяйства администрации города (каб.110) в срок до 25 декабря 2019 года.

В рамках реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий возможно включить следующий перечень работ: асфальтирование дворовых проездов, устройство эко-парковок, тротуаров, озеленение, освещение, установку детских и спортивных площадок, малых архитектурных форм, зон отдыха, обустройство систем видеонаблюдения. Целесообразность и необходимость видов работ будет определяться комиссией, созданной распоряжением администрации города Шумерли. Отбор проектов планируется осуществлять, исходя из особенностей дворов, с учетом стандартного перечня элементов благоустройства и максимальной стоимости работ.

Лучших благоустроителей будут поощрять грантами

Правительством Чувашии одобрен ряд проектов постановлений, разработанных Министерством строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства республики.

Один из них меняет систему поощрения победителей ежегодного республиканского смотра-конкурса на лучшее озеленение и благоустройство населенного пункта. В настоящее время победители смотра-конкурса награждаются денежными премиями в размере от 41 до 16 тысяч рублей в зависимости от занятого места. А предложенная новая система предполагает поощрять победителей грантами.



В связи с этим к участникам смотра-конкурса будут предъявляться дополнительные требования: участник не должен являться иностранным юридическим лицом, иметь просроченную задолженность перед республиканским бюджетом и неисполненные обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов и процентов. Также участник не должен находиться в процессе ликвидации и банкротства.



Гранты будут распределяться следующим образом: первое место — 50 %, второе место — 30 %, третье место — 20 %.



Источник: Минстрой Чувашии.