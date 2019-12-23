По следам публикации

Ежегодно 3 декабря в нашей стране отмечается День инвалидов. Это день напоминает нам о людях, нуждающихся в поддержке и помощи, но в тоже время мужественных, крепких духом, проявляющих таланты в профессии, творчестве или спорте.

Одному из таких людей, Алексею Леонтьеву, была посвящена статья в газете «Вперед» от 6 декабря под названием «Страшнее болезни только одиночество».

Неожиданным для нас стало обсуждение этой статьи в Интернете, в группе «Подслушано Шумерля». Неравнодушные читатели выложили фото газеты и поинтересовались, чем можно помочь Алексею.

В это же время редакция получила сообщение от женщины, которую настолько затронула история Алексея, привязанного к инвалидной коляске, что она просто не захотела оставаться «диванным экспертом», а решила чем-то реально помочь.

И вот сегодня журналист газеты отправился к ней на встречу. Женщина, пожелавшая остаться неизвестной, передала для Алексея нетбук. Как она пояснила, дома уже есть компьютер. И на их семейном совете с 11-летним сыном было решено подарить неиспользуемый, но отлично работающий нетбук Алексею.

Но теперь возникает другой вопрос – у Алексея, никогда не имевшего компьютера, нет подключения к сети Интернет. Да и пользоваться этой техникой он совсем не умеет. И тут мы вновь обращаемся к нашим читателям – подскажите, помогите советом или делом – как быть? Может быть, найдутся те, кто сможет обучить Алексея азам пользования интернетом, электронной почтой, соцсетями? И что сделать с подключением к Интернету? Очень ждем ваших откликов!

Марина Ветликова