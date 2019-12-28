Уже до Нового года шумерлинцы смогут переехать из ветхого

жилья в новые благоустроенные квартиры

В рамках реализации 1 этапа республиканской адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, признанного в установленном порядке до 1 января 2017 г. аварийным и подлежащим сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе эксплуатации» на 2019—2025 годы было приобретено 8 жилых помещений для расселения граждан с дома № 23 по ул. Пушкина площадью 266,68 кв. м. На эти цели выделено чуть более 9 млн рублей (из федерального бюджета – 8985908 руб., из республиканского — 69890,4 руб., из местного бюджета — 20876,3 руб.).



25 декабря в администрации города Шумерли переселенцы из ветхого жилья принимали поздравления с новосельем и ключи от новых квартир.



«Одно из самых важных событий в жизни человека — обретение своего дома. Многие из вас долго шли к этому, и я желаю, чтобы ваша жизнь дальше улучшалась с каждым годом», — сказала, вручая ключи, заместитель главы администрации — начальник отдела образования, молодежной и социальной политики Ирина Сасакина. Она подчеркнула, что данная программа непременно будет выполняться, поскольку является частью национальных проектов.



«От всех бывших хозяев старого аварийного жилья выражаю огромную благодарность, большую признательность Президенту России и Главе Чувашии за такой подарок к Новому году, — не скрывала эмоций одна из новоселов. – Мы столько ждали этого события!»



Отметим, что в рамках данной программы переселению подлежат граждане, проживающие в аварийных домах по адресам: ул. Урукова, д. 17 и д. 27, ул. МОПРа, д. 25, ул. Сурикова, д. 95.



Источник: сайт администрации г. Шумерли.