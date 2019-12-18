О переменах… к лучшему

В рамках декабрьского Единого информационного дня в Шумерлинском районе встречи с населением состоялись в Нижнекумашкинском, Торханском и Юманайском сельских поселениях.



В Торханах, где состоялась одна из встреч, общение началось с обсуждения Указа Главы Чувашии «О дополнительных мерах по повышению комфортности среды проживания граждан в муниципальных образованиях Чувашской Республики». Как отметил член информгруппы, председатель правления Чувашской республиканской организации Общероссийской общественной организации инвалидов войны в Афганистане и военной травмы — «Инвалиды войны» Геннадий Матвеев, Указом определены два приоритетных направления: благоустройство улиц населенных пунктов, дворовых территорий многоквартирных домов в муниципальных образованиях и благоустройство тротуаров, соединяющих дворовые территории с объектами социально-культурной сферы. На эти цели Шумерлинскому району из республиканского бюджета будет выделено порядка 6 млн рублей. Жителям района было приятно узнать и о том, что город Шумерля получит более 97 млн, значит, приезжать сюда станет намного приятней.



Как отметила зам. главы администрации Шумерлинского района — начальник отдела образования, спорта и молодежной политики Татьяна Караганова, реализация данного Указа уже началась. Состоялось заседание с участием глав сельских поселений, была проанализирована информация по всем населенным пунктам. От Торханского сельского поселения, например, была выдвинута инициатива по обустройству тротуара, ведущего к ФАПу.



Перемены к лучшему в поселении будут происходить и по программе инициативного бюджетирования. В 2020 году в Торханском поселении планируют осуществить обустройство дорог по двум улицам деревни Бреняши и продолжить работы по обеспечению населенных пунктов контейнерными площадками. Всего же по району в следующем году в рамках данной программы намерены воплотить в жизнь 39 проектов, почти столько же, что и в этом (40).



Внимание женского пола привлек вопрос о Федеральном законе от 12 ноября 2019 года «О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации в части установления гарантий женщинам, работающим в сельской местности». Не секрет, что у сельчанок, в отличие от городских женщин, хлопот не только полон дом, но и полон двор, поэтому некоторые гарантии в работе, как, например, на сокращенную продолжительность рабочего времени — не более 36 часов в неделю — им вовсе не помешают.



В числе других тем были вопросы организации обучения плаванию обучающихся младших классов в рамках реализации Указа Главы Чувашии «О дополнительных мерах по укреплению здоровья и содействию физическому развитию детей», а также о реализации нацпроекта «Культура» в Чувашской Республике. Как отметила директор Централизованной системы библиотечного и архивного дела Шумерлинского района Раиса Самарина, в Чувашской Республике в рамках нацпроекта «Культура» реализуется три региональных проекта «Культурная среда», «Творческие люди» и «Цифровая культура». В соответствии с проектом «Культурная среда» в республике проводится большая работа по модернизации библиотек. Всего до 2024 года в Чувашии планируется за счет средств федерального бюджета создать 12 модельных муниципальных библиотек. В данном проекте участвует и Торханская сельская библиотека.



А если говорить о другом направлении («Творческие люди»), в рамках его реализации уже успели повысить свою квалификацию несколько библиотекарей и специалистов сферы культуры.



Вопросов к членам информгруппы у присутствовавших практически не было. Хочется надеяться, что это говорит не об отсутствии активности, а о своевременном разрешении проблем непосредственно в поселении.



Т. Александрова.