Обучающиеся школы №3 города Шумерля организовали сбор макулатуры и пластиковых бутылок

Первая бумага в привычном для нас виде была создана в Китае в 105 году до нашей эры. Уже тогда при ее производстве использовался клей. Способы производства совершенствовались, увеличивалось количество химических веществ необходимых, чтобы бумага была ровной, гладкой. Сырье для производства бумаги – древесина. Сама бумага разлагается в почве быстро, но и ядовитые вещества, которые используются при ее изготовлении – клей, печатная краска, отбеливатели, попадут в почву так же быстро! Чем более белая глянцевая бумага – тем больше в ней вредных веществ.

Сдать макулатуру – самый простой способ помочь природе! Поэтому, в рамках реализации проекта РДШ «ЭкоТренд», команда обучающихся 2 «Б» и 4 «В» школы №3 города Шумерля под названием «Друзья природы» провели сбор макулатуры и пластиковых бутылок.

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