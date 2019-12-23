Обучающиеся школы №2 города Шумерля побывали в Государственной Думе Российской Федерации

Девятиклассники школы №2 города Шумерля вместе с классным руководителем О.Е Гладковой в преддверии нового 2020 года совершили незабываемую поездку в Москву.

Главной целью путешествия школьников стало посещение Государственной Думы Российской Федерации. Организовал экскурсию по нижней палате парламента депутат городского Собрания депутатов Л.Н. Пронин, в ходе которой ребята 9а класса посетили кулуары Госдумы, побывали во фракциях, представленных в парламенте и побеседовали с депутатом А.И. Аршиновой.

Первое, о чём поговорили, – это, конечно же, ЕГЭ. Ребята выразили свою точку зрения по поводу введения обязательного государственного экзамена по иностранному языку, поговорили о работе парламента и законопроектах в сфере образования. Учащиеся 9 класса поделились планами на будущее и рассказали, кем хотят стать. Приятно, что среди них есть и те, кто уже точно определился с профессией, выбрав карьеру педагога, врача-хирурга. Приятным завершением встречи стали новогодние подарки от партии «Единая Россия».

Кроме того, школьники посетили Музей космонавтики, где они узнали много интересного об истории советской и российской космонавтики. Особенно ребят впечатлило посещение полноразмерного макета станции «Мир», где они смогли увидеть, как устроена станция, и почувствовать себя на месте космонавтов.

Также ребята побывали в парке «Зарядье», где посмотрели фильм в формате 360 градусов «Россия. Виртуальное путешествие». Благодаря панорамному экрану высотой пять метров, школьники смогли в деталях рассмотреть, как плавают кольчатые нерпы на Кольском полуострове, как цветут целые поля лотосов на плато Путорана и образуются облака среди горных вершин Крыма и Кавказа.

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