Новый год в каждый дом!

Новый год – этот тот волшебный праздник, который ждут все люди планеты. Для волонтёров гимназии № 8 стало доброй традицией в преддверии Нового года поздравлять детей из многодетных семей, из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Силами всех обучающихся и педагогов гимназии для таких семей были собраны подарки, а вручили их Дед Мороз и Снегурочка.



Добрые дела не заканчиваются! Волонтеры гимназии № 8 убеждены, что их помощь необходима, ведь новогоднего чуда достоин каждый человек!