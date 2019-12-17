Новые успехи шумерлинских юных и взрослых шахматистов

14-15 декабря в Чебоксарах прошли очередные шахматные турниры для детей и взрослых. И юные и взрослые шумерлинские шахматисты отметились на них высокими результатами.

15 декабря в Национальной Библиотеке Чувашской

республики прошёл 4 этап республиканского Детского Кубка Федерации по быстрым

шахматам. Трое шумерлинцев принимали участие в турнире 2009—2010 г.р., где

отметились высокими результатами. Александр Белов долгое время шёл в числе

лидеров турнира и имел шансы на попадание в число призёров. По итогам

состязания 40 участников этой возрастной категории Александр занял 14 место с 4

набранными очками из 7 возможных. Арсений Оленин провёл турнирную дистанцию в

середине турнирной таблице и также набрал 4 очка, заняв 18 место. Достойным

результатом отметился и Илья Мозяков – 3 очка и 26 место.

У взрослых же 14 декабря в чебоксарском шахматном

клубе прошёл очередной турнир по блиц-шахматам. То, что шумерлинец Александр Никифоров

является претендентом на самые высокие места республиканских соревнований, уже

давно ни для кого не является секретом. Так получилось и в этот раз – Александр

разделил 3-5 место турнира, заняв 5 место по дополнительным показателям.