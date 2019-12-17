Новые успехи шумерлинских юных и взрослых шахматистов

14-15 декабря в Чебоксарах прошли очередные шахматные турниры для детей и взрослых. И юные и взрослые шумерлинские шахматисты отметились на них высокими результатами.
15 декабря в Национальной Библиотеке Чувашской
республики прошёл 4 этап республиканского Детского Кубка Федерации по быстрым
шахматам. Трое шумерлинцев принимали участие в турнире 2009—2010 г.р., где
отметились высокими результатами. Александр Белов долгое время шёл в числе
лидеров турнира и имел шансы на попадание в число призёров. По итогам
состязания 40 участников этой возрастной категории Александр занял 14 место с 4
набранными очками из 7 возможных. Арсений Оленин провёл турнирную дистанцию в
середине турнирной таблице и также набрал 4 очка, заняв 18 место. Достойным
результатом отметился и Илья Мозяков – 3 очка и 26 место.
У взрослых же 14 декабря в чебоксарском шахматном
клубе прошёл очередной турнир по блиц-шахматам. То, что шумерлинец Александр Никифоров
является претендентом на самые высокие места республиканских соревнований, уже
давно ни для кого не является секретом. Так получилось и в этот раз – Александр
разделил 3-5 место турнира, заняв 5 место по дополнительным показателям.
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