Новогодние праздники в «Сказке»

В конце каждого

года с наступлением зимних холодов в каждый детский сад приходит время

красивой, доброй сказки — новогодние утренники. Новый год — это сказочный,

любимый праздник всех детей и взрослых.

В детском саду № 15 «Сказка» с 24 по 27 декабря под

руководством музыкального руководителя Е.А. Федоровой и воспитателей во всех

возрастных группах проводятся новогодние утренники.

Во время

проведения праздников детей переполняли положительные эмоции, радость, веселье,

было много сюрпризных моментов, игр, загадок, конкурсов, песен, танцев, встреч

со сказочными героями.

Воспитатели,

участвовавшие в новогодних представлениях, проявили себя талантливыми

артистами, показав всё своё творческое мастерство, задор и организаторские

способности. Они перевоплощались в разных героев: Деда Мороза, Снегурочку,

Снежную Королеву, Кикимору, Алису. Воспитанников средних групп детского сада

порадовал Дед Мороз, роль которого исполнял папа Анны и Федора Анкиных Михаил

Иванович. Он впервые исполнял роль Деда Мороза, водил с детьми хороводы и

проводил с ними игры-забавы. Хочется от имени всех воспитанников и родителей

групп «Дружные ребята», «Кроха» и «Зернышко» выразить особые слова

благодарности Михаилу Ивановичу за доставленную детям радость.

Незабываемые впечатления получили воспитанники старших и

подготовительных групп, которые справились с трудными заданиями Снежной

Королевы и помогли Деду Морозу стать веселым и здоровым. А как он плясал со

своей внучкой Снегурочкой. Большое спасибо мы говорим Алексею Александровичу

Визгалову, который исполнял роль Деда Мороза в группах старшего дошкольного

возраста и доставил и детям, и родителям особую атмосферу праздника, атмосферу

тепла и добра.

Не остались в

стороне и родители, они были самыми активными участниками праздничных

представлений – это и поддержка детей аплодисментами, и веселый хоровод, и

благодарность за доставленную радость и хорошее настроение.

Н.И. Илейчева, заведующий, Г.С. Лушина, старший воспитатель