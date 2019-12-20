Нелегкая судьба детей войны

18 декабря исполнилось 90 лет труженице тыла

Мордиковой Марии Федоровне. Родилась она в деревне Янгильдино Красночетайского района.

Мать умерла, когда ей было 3 года. В годы войны ей было 12 лет. Помнит как провожала отца на войну. Отец с войны не вернулся. Жила с дедушкой. Все военные годы работала в колхозе наравне со взрослыми. Был голод, ели лепешки из травы.

В 1953 году Мирия переехала в Шумерлю, где устроилась на леспромхоз станочницей и маркировщицей, затем работала в магазине № 25 и № 13. В 1961 году в нарсуде, где она была народным заседателем, познакомилась с будущим супругом Мордиковым Павлом Ивановичем.

Они прожили в браке 53 года, вырастили сына и дочь, помогли получить им высшее образование.

У Марии Федоровны растут трое внуков и три правнука.