Неделя в два дня

Последняя рабочая неделя в этом году будет двухдневной — придется потрудиться только в понедельник, 30 декабря, и во вторник, 31 декабря. Последний день года считается предпраздничным рабочим днем, продолжительность которого будет сокращена на час. Об этом напоминает Роструд.

Работодатель при определенных условиях может сделать 31 декабря нерабочим днем. Но при этом необходимо соблюсти ряд условий (распорядиться о выходном дне и решить вопрос с оплатой). Ранее в Госдуме уже выступили с инициативой сделать 31 декабря нерабочим днем. Председатель Комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский считает, что это вполне возможно. А ряд регионов уже принял решение, что 31 декабря будет выходным.



Новогодние каникулы продлятся с 1 по 8 января 2020 года включительно. В новом году первый рабочий день выпадает на четверг, 9 января. Соответственно и первая рабочая неделя 2020 года будет двухдневной. Рабочие дни — четверг, 9 января, и пятница, 10 января.



Источник: RG.ru.