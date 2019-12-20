На официальном портале органов власти Чувашии началось голосование за лучший народный логотип празднования 100-летия образования Чувашской автономной области

9 декабря в Чувашии стартовал конкурс детских рисунков «Моя республика», посвященный 100-летию образования Чувашской автономной области, в рамках которого ребятам, в том числе, предлагали разработать и эскиз логотипа юбилея. Одно из главных условий – проект логотипа должен был отличаться оригинальностью и отражать природные, исторические, культурные особенности региона.

На первом этапе на конкурс поступило несколько сотен работ от ребят в возрасте от 3 до 17 лет. Конкурсная комиссия отобрала 20 эскизов. С 20 декабря на официальном портале органов власти Чувашской Республики началось голосование за лучший логотип празднования 100-летия автономии. Желающим принять участие в голосовании достаточно перейти по ссылке https://poll.cap.ru/poll/31. Свой голос можно отдать за любую понравившуюся работу.

Онлайн-голосование закончится 28 декабря. Автор лучшей эмблемы получит ценные подарки, а его логотип станет народной эмблемой празднования 100-летия образования Чувашской автономной области.

Пресс-служба Администрации Главы Чувашской Республики