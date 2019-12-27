На елке Главы администрации г. Шумерля школьники свершили веселое путешествие в «Страну сладостей»

Новый год — самый светлый праздник. Это особое событие, к которому заранее готовятся и которого ждут с предвкушением и нетерпением.

27 декабря 2019 года в Муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования «Центр детского творчества» города Шумерля Чувашской республики состоялось Городское новогоднее преставление Главы администрации, в котором приняли участие 75 самых активных, самых талантливых и одаренных детей образовательных учреждений города, победителей школьных олимпиад, спортивных соревнований, республиканских, всероссийских и международных конкурсов, и 75 детей из малообеспеченных и многодетных семей. В фойе для ребят обучающиеся штаба ЭКА рассказали об экологическом календаре и провели путешествие по станциям.

Всех присутствующих поздравили Глава города Шумерля Яргунин Сергей Валерьевич, и начальник отдела образования молодежной и социальной политики администрации города Шумерля Сасакина Ирина Владимировна. Они пожелали всем детям исполнения самых заветных желаний, успехов в учебе, крепкого здоровья, новых побед. Воспитанники студии «Живое искусство» и педагоги Центра детского творчества подарили гостям незабываемое сказочное приключение в Страну Сладостей, где правит король Бабл Гам, и живут Сладкоежки, Пончики и Карамельки, которые выполняя указ Дедушки Мороза, сражались с коварными жителями пещерного королевства Паучихой и Летучей мышью. Конечно, в сказках всегда добро побеждает зло, и эта сказка не стала исключением, и окончилась благополучно: дети с достоинством прошли все испытания, Бабл Гам был спасен, волшебный ключ найден, а Конфето-оберточная машина вновь заработала и приготовила детям много сладких подарков.

Завершился праздник вручением всем приглашенным детям сладких подарков и фликеров от Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики.