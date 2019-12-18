18 Дек

На базе МФЦ города Шумерля состоялся консультационный прием граждан по вопросам защиты прав потребителей

17 декабря на базе МФЦ города Шумерля состоялся консультационный прием граждан по вопросам защиты прав потребителей, который провели специалисты консультационного пункта для потребителей филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Чувашской Республики – Чувашии» и Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Чувашской Республике в городе Шумерля. В ходе приема за консультацией обратилось 2 жителя города по вопросам некачественного оказания услуг в сфере бытового обслуживания (оказание услуг по некачественной установке двери) и нарушения сроков возврата электрического водонагревателя по гарантийному талону.
Консультационный прием граждан по вопросам защиты прав потребителей на базе МФЦ города Шумерля проводится ежемесячно в соответствии с согласованным с Территориальным отделом Управлениям Роспотребнадзора по Чувашской Республике в городе Шумерля графиком приема.

© Официальный сайт г. Шумерля Чувашской Республики

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