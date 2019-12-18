17 декабря на базе МФЦ города Шумерля состоялся консультационный прием граждан по вопросам защиты прав потребителей, который провели специалисты консультационного пункта для потребителей филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Чувашской Республики – Чувашии» и Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Чувашской Республике в городе Шумерля. В ходе приема за консультацией обратилось 2 жителя города по вопросам некачественного оказания услуг в сфере бытового обслуживания (оказание услуг по некачественной установке двери) и нарушения сроков возврата электрического водонагревателя по гарантийному талону.

Консультационный прием граждан по вопросам защиты прав потребителей на базе МФЦ города Шумерля проводится ежемесячно в соответствии с согласованным с Территориальным отделом Управлениям Роспотребнадзора по Чувашской Республике в городе Шумерля графиком приема.

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