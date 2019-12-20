Нацпроекты 2019—2024. демография

Общественным здоровьем займутся всерьез

6 декабря в ходе работы профильных комиссий Минздрава России в Москве были рассмотрены модели по созданию центров общественного здоровья в 8 пилотных регионах, в том числе в Чувашской Республике.



Республиканский центр общественного здоровья планируется открыть на базе Республиканского центра медицинской профилактики, также будут открыты 4 межмуниципальных первичных центра в рамках регионального проекта «Укрепление общественного здоровья».



Региональный проект «Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек» (коротко — «Укрепление общественного здоровья») предусматривает создание целой системы общественного здоровья. Необходимость этого продиктована задачей не просто увеличить ожидаемую продолжительность жизни, а увеличить здоровую и активную жизнь до 67 лет, увеличить до 55 % долю граждан, систематически занимающихся физкультурой и спортом. Смещение акцента в сторону профилактических мер реально может значительно снизить смертность от управляемых факторов и увеличить среднюю продолжительность жизни населения более чем на 50 %. Уже давно доказано, что следствием нездорового поведения являются хронические неинфекционные заболевания. А они, в свою очередь, являются ведущей причиной нетрудоспособности и инвалидности населения.



Основными целями республиканского и межмуниципальных первичных центров общественного здоровья станут организация межведомственного взаимодействия по вопросам укрепления и сохранения здоровья, участие в разработке и реализации региональных и корпоративных программ укрепления общественного здоровья, содержащих мероприятия по профилактике неинфекционных заболеваний и по формированию здорового образа жизни. Также это организация мероприятий, направленных на повышение уровня грамотности населения в вопросах здоровья, мотивации к ведению здорового образа жизни, регулярному прохождению профилактических осмотров, диспансеризации и вакцинации.



Минздрав Чувашии.