Особенности физического здоровья и высокой жизненной активности закладываются в раннем детстве. Ребенок познает мир, осваивает речь, пространственно-временные связи предметов и явлений при помощи движений.

Роль подвижных упражнений для формирования мелкой моторики, быстроты реакции, координации движений, памяти, восприятия, деятельности слухового и зрительного анализаторов неоценима.

Малышей группы «Настоящие друзья» детского сада № 15 «Сказка» куклы Маруся и Федор пригласили поиграть. Мы прокатились на карусели. Показали куклам, как можно приготовить угощения для чаепития — сушки, соединяя по очереди пальцы на ладошках. Игры с мячами, которые дети катали и догоняли, с лентами-ручейками, прыжки по цветной дорожке из обруча в обруч доставили малышам большое удовольствие. Так прошел один из дней в нашей группе.

О. Красильникова.