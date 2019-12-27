Михаил Игнатьев принял участие в заседании Государственного совета России на тему развития агропромышленного комплекса

26 декабря Глава Чувашской Республики Михаил Игнатьевпринял участие в заседании Государственного совета России, которое состоялось в Кремле под руководством Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина.

Обсуждались вопросы эффективного сельскохозяйственного производства и развития сельских территорий. Президент страны подчеркнул, что в последние годы темпы роста в сельском хозяйстве выше, чем в целом по экономике России. При этом в структуре сельхозпроизводства постепенно повышается доля малого бизнеса, фермерских хозяйств. В 2010 году их объем составлял 7,2 процента, а в текущем году ожидается уже 12,9.

Подводя итоги года, он отметил, что урожай зерновых культур в России прогнозируется на уровне 121 млн тонн. «Ежегодный урожай за 100 миллионов становится устойчивой тенденцией. То, что прежде принималось как рекорд, сегодня норма», — сказал Владимир Путин.

По целому ряду основных товарных позиций отечественное сельское хозяйство превысило показатели, установленные Доктриной продовольственной безопасности. «По оценке, в текущем году удельный вес отечественной продукции на внутреннем рынке предполагался в рамках этой доктрины 95 процентов, будет 99,7», — проинформировал Президент России.

Согласно прогнозам, экспорт аграрной продукции по итогам 2019 года может превысить 24 млрд долларов. Напоминая, что к 2024 году данный показатель должен достигнуть $45 млрд, Президент выразил уверенность, что это вполне реализуемая задача.

Глава государства подчеркнул, что отрасль не сможет в дальнейшем успешно развиваться, привлекать молодые и квалифицированные кадры, если не будет решена важнейшая задача – повышение качества жизни на селе.

«В целом определяющим для нас остается принцип устойчивого развития, а это нацеленность на заметный, значимый рост качества жизни в сельских территориях», — обозначил Президент России.

Отвечая после заседания на вопросы журналистов, Глава Чувашии Михаил Васильевич Игнатьевсообщил, что в республике ежегодно выделяются большие средства на комплексное развитие сельских территорий. За последние 5 лет на эти цели направлено порядка 10 млрд рублей, в 2019 году — 2,5 млрд рублей. «Мы ни на один год не приостанавливали мероприятия этой государственной программы. Перспективы очень хорошие, поскольку федеральный центр будет выделять дополнительные средства. И привлекая эти федеральные средства, мы сможем быстрее начать строительство тех объектов, которые предусматриваем построить за счет своих средств, и быстрее ввести их в эксплуатацию. Это школы, объекты здравоохранения, дороги к населенным пунктам, благоустройство населенных пунктов. Кроме того, у нас очень хорошо реализуются проекты, основанные на инициативах граждан. В этом году уже подано более 700 заявок», — подчеркнул Глава республики.

Отметим, что в 2014—2019 годы в республике в сельской местности построено и отремонтировано более 600 км дорог, открыто 206 модульных фельдшерско-акушерских пунктов, построено 18 сельских клубов, отремонтировано 179 сельских клубов и 35 детских школ искусств, открыто 17 кинозалов, построено 28 объектов газификации и водоснабжения в сельской местности. Также за эти годы обустроено 5 населенных пунктов под компактную жилищную застройку. Территории населенных пунктов оснащены инженерными коммуникациями, дорогами. На обеспечение сельчан новым жильем направлено 1,7 млрд рублей, что позволило улучшить жилищные условия 6 000 семей.

В целом приток инвестиций в аграрный сектор за 2014—2018 годы составил более чем 21 млрд рублей. Инвестиции, в частности, направлены на строительство (реконструкцию, модернизацию) около 200 животноводческих ферм зернохранилищ на 22 тыс. тонн, картофеле- и овощехранилищ на 5 тыс. тонн и другие объекты. За этот период создано дополнительных 1700 рабочих мест в сельском хозяйстве.

Деятельность нового крупного тепличного комплекса «Новочебоксарский», в частности, позволит нарастить производство тепличных овощей в 2,2 раза и обеспечить население республики овощами во внесезонный период.

По основным продуктам питания в республике обеспечивается превышение показателей, установленных Доктриной продовольственной безопасности Российской Федерации.

В целях дальнейшего создания условий для стабильного повышения качества и уровня жизни сельского населения, сохранения социального и экономического потенциала сельских территорий с 1 января 2020 г. на территории Чувашии начнет действовать государственная программа «Комплексное развитие сельских территорий Чувашской Республики».

Госпрограммой предусмотрены новые мероприятия по ключевым направлениям развития сельских территорий, в том числе внедрение инструмента льготной сельской ипотеки, предусматривающей предоставление ипотеки жителям Чувашской Республики, на срок до 25 лет по льготной ставке от 0,1 до 3% годовых.

Комментируя задачи по улучшению на селе жилищных условий, Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Владимир Якушев подчеркнул, что предстоит совместная работа с Министерством сельского хозяйства, чтобы жители села с помощью ипотеки могли приобретать качественное жилье.

По его словам, в Чувашии выполняются задачи в рамках национального проекта «Жилье и городская среда», и сегодня регион не в зоне риска. «В 2020 году стоят более амбициозные задачи и более серьезные планы. Сейчас уже надо готовить почву, как мы с вами будем их выполнять в рамках нацпроекта», — обозначил Министр.

© Пресс-служба Администрации Главы Чувашской Республики