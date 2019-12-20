Кружковая работа в детском саду

Одной из форм работы с детьми в нашем детском саду является кружковая работа. Все кружки организованы на бесплатной основе для более глубокого освоения, расширения и практического применения приобретённых знаний в основной образовательной деятельности.

Кружковая работа под названием «Если хочешь быть здоров» с детьми подготовительной группе «Светлячки» помогает в приобретении опыта в двигательной деятельности, формировании представлений о ценности здорового образа жизни и приобщении к нему.

Педагоги подготовительной группы провели с детьми квест-игру «Страна здоровья». В ходе игры дети нашли карту спортивной страны, которая была спрятана в воздушном шаре. Дети отправились в путешествие, чтобы найти клад здоровья. Путешествие было трудным и опасным, но дети не испугались. Они справились со всеми заданиями, отыскали все ключи и нашли клад здоровья. Такие игры вызывают интерес к занятиям физической культурой и формируют стремление к здоровому образу жизни, воспитывают коллективизм, уважительное отношение друг к другу.

Кружковая работа в нашем детском саду дарит нашим воспитанникам много ярких, незабываемых впечатлений, радостных переживаний. Двигательная деятельность способствует повышению жизненного тонуса, развивает в детях двигательную активность, снижает уровень заболеваемости.

Е. Куркова, С.Озякова, воспитатели.