Команда кикбоксеров Шумерлинского района приняла участие в турнире по кикбоксингу в городе Чебоксары

15 декабря в «Спортивная школа имени В.С. Соколова» города Чебоксары прошел Республиканский турнир по кикбоксингу. На турнир съехались сильнейшие кикбоксеры Чувашской Республики, Шумерлинский район представляла команда МАУ ДО «Спортивная школа имени В.Н. Ярды» в составе 3 человек.

На турнире наши спортсмены показали отличный результат: Эрре Дмитрий занял 2 место, Егоров Олег занял 3 место, Ерзутов Александр занял 1 место. Все участники были награждены грамотами и медалями. Тренер — преподаватель Олег Егоров награжден Благодарностью Президента ЧРОО «Ассоциация кикбоксинга Чувашской Республики» Алексея Соловьева за большой вклад в развитие кикбоксинга в Чувашской Республике.

Поздравляем ребят и тренера с успешным выступлением на турнире.