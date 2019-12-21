Когда звучит сигнал тревоги..

Обеспечить безопасность людей – основная задача работников пожарной охраны, которые в преддверии новогодних праздников проводят целый ряд профилактических мероприятий.

17 декабря работники отдельного поста ПЧ-33 совместно с сотрудниками ПСЧ-23 и ОНД по г. Шумерле и Шумерлинскому району провели очередные тренировочные пожарно-тактические занятия в Саланчикской школе-интернате для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.



По замыслу учений, пожар возник в слесарной мастерской интерната на первом этаже. Все дети находились на уроках и были погружены в учебный процесс. И тем неожиданнее прозвучал сигнал автоматической пожарной сигнализации. Но дети не испугались, правильно оценили обстановку и приступили к эвакуации. Они покинули свои классы и под руководством учителей вышли на спортивную площадку.



При проведении переклички было установлено, что воспитанников, отрезанных от путей эвакуации, не оказалось, все покинули учебный корпус вовремя.



Начальник отдельного поста ПЧ-33 А. Фролов и старший инспектор отдела надзорной деятельности Е. Тортев в очередной раз провели инструктаж по правилам пожарной безопасности, поведении в быту, на дороге и около водоемов. В преддверии новогодних праздников особое внимание было уделено использованию фейерверков, хлопушек, петард.



Тем временем члены добровольной пожарной дружины интерната приступили к тушению первичными средствами пожаротушения. Были применены огнетушители и внутреннее противопожарное водоснабжение. Но, по легенде, огонь распространился по всему помещению, и добровольцы покинули здание.



Прибывшие по экстренному вызову пожарные приступили к выполнению своих обязанностей. При проведении разведки выяснилось, что два работника интерната оказались отрезанными от путей эвакуации. Пострадавших вывели на свежий воздух и передали медицинским работникам. Затем условный пожар был ликвидирован.



Учебная эвакуация — это одно из очень важных, ответственных и сложных мероприятий в системе мер по обеспечению пожарной безопасности в образовательном учреждении.



Всесторонняя проверка готовности образовательного учреждения по проведению быстрой и безопасной для здоровья и жизни учащихся и работников эвакуации при пожаре – главная цель проведения учебной тренировки. Безопасность сама по себе не появится, нужна кропотливая работа, планирование превентивных мероприятий, практические тренировки персонала и учащихся.

ОП ПЧ-33 МЧС Чувашии.