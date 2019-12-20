Как хорошо, что есть театр!

Все основные духовно-нравственные ценности человека формируются именно в дошкольном возрасте, а затем отражаются в будущем. В детском саду № 15 «Сказка» представляются большие возможности для развития дошколят.

Одной из форм работы с детьми во второй половине дня являются развлечения, кружковая работа, спортивный досуг и театральные представления. В современном мире развитие творческой, креативной личности является одним из условий разностороннего развития ребёнка.

Театр – всегда праздник. С ним связаны радость, веселье, яркие впечатления, новые чувства. А как интересно быть не только зрителем, но и участником спектакля! В завершении Года театра дети подготовительной группы «Светлячки» подготовили и показали родителям и всем гостям театральное представление «Как друзья принцессу лечили». Дети с таким воодушевлением сыграли спектакль, пели и танцевали, что не оставили ни одного равнодушным к происходящему в зале. И как же это важно для ребёнка видеть радость и восхищение родных и близких.

Детский театр создаёт неповторимую атмосферу праздничного настроения, приобщает к музыкальной культуре, художественной литературе, знакомит с правилами этикета. Такие представления открывают в личности ребёнка скрытые таланты, пробуждают творческий потенциал, развивают внимание, память, способствуют свободному самовыражению. Навсегда исчезают робость, неуверенность в себе, застенчивость. Именно в дошкольном возрасте театральная деятельность способствует развитию эмоциональной сферы ребёнка, заставляет его сочувствовать персонажам и сопереживать разыгрываемым событиям. Артистические способности детей развиваются от выступления к выступлению. Сам процесс драматизации захватывает ребёнка гораздо сильнее, чем результат. А результат был – это море улыбок и аплодисментов, прекрасное настроение, как юных артистов, так и зрителей.

Е. Куркова, С. Озякова, воспитатели.