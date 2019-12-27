КАК ПЕРЕПИСАТЬ ТРИ МИЛЛИАРДА ЧЕЛОВЕК

Именно столько составляет население более 50 стран мира, в которых в 2020 году пройдут переписи. Среди них самые населенные государства планеты: Китай, США, Индонезия. Рассказываем, когда проведут переписи наши ближайшие соседи, как Верховный суд США отказал президенту Дональду Трампу и причем здесь перепись населения.

В рамках Всемирной программы переписей населения ООН рекомендует проводить переписи не реже одного раза в десять лет. Большинство развитых стран придерживается этого правила. Одними из первых — в апреле 2020 года — проведут всеобщую перепись населения США.Традиционно к переписям населения в Штатах приковано большое внимание общества, СМИ и политиков, ведь их результаты учитываются при создании новой карты округов избирателей, а также при перераспределении федеральных средств.

Пожалуй, самым острым вопросом, спровоцировавшим ожесточенные споры в американском обществе, стал вопрос добавления графы «гражданство» в бланки новой переписи населения. На этом настаивал президент США Дональд Трамп, недовольный масштабами миграции в США жителей сопредельных государств. Но Верховный суд страны отказался поддержать Белый дом, и вопрос о гражданстве не вошел в бланк американской переписи населения 2020 года. Особое отношение к будущей переписи отражают и обещания американских корпораций Google, Facebook и Twitter удалять из своих соцсетей любую информацию, которая может помешать проведению главного статистического исследования десятилетия в США.

Седьмая по счету в истории КНР всеобщая перепись населения пройдет в ноябре 2020 года. Болезненная тема переписи в Китае — это недоучет населения, особенно в сельской местности. Жители китайских деревень стараются обойти установленный правительством лимит рождения детей и во время переписей населения зачастую скрывают членов семьи. По данным последней переписи 2010 года, количество жителей в КНР увеличилось до 1,37 млрд человек.

По данным ООН, в 2020 году переписи населения пройдут в Индонезии, Таиланде, Японии, Южной Корее, Камбодже, Израиле, Кувейте, Монголии, Омане, Саудовской Аравии, Алжире, Замбии, Зимбабве, Аргентине, Бразилии, Доминиканской Республике, Мексике, Никарагуа, Эквадоре и других странах

В 2019 году переписи населения провели почти 30 стран мира, в том числе наши ближайшие соседи — Азербайджан и Беларусь. Причем Беларусь провела первую в странах СНГ электронную перепись населения. Пример Беларуси отражает набирающую силу мировую тенденцию — переписи становятся цифровыми, уходят в онлайн, а бумажные бланки уступают место электронным планшетам. Проведение электронных переписей населения на 2020 год запланировали Армения, Казахстан, Киргизия и Украина. Единственная перепись в истории независимой Украины проводилась еще в 2001 году. С 1 по 26 декабря 2019 года на Украине прошла пробная перепись населения.

Всероссийская перепись населения, которая в труднодоступных районах Чукотского и Ямало-Ненецкого автономных округов стартует уже в апреле 2020 года, является частью Всемирной программы переписей населения ООН. Также, как и в большинстве стран мира, двенадцатая в истории России перепись населения пройдет в новом цифровом формате.

Всероссийская перепись населения пройдет с 1 по 31 октября 2020 года с применением цифровых технологий. Главным нововведением предстоящей переписи станет возможность самостоятельного заполнения жителями России электронного переписного листа на Едином портале государственных услуг (Gosuslugi.ru). При обходе жилых помещений переписчики Росстата будут использовать планшеты со специальным программным обеспечением. Также переписаться можно будет на переписных участках, в том числе в помещениях многофункциональных центров оказания государственных и муниципальных услуг (МФЦ).

Чувашстат