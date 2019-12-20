И бьются в унисон сердца…

Сегодня мы в Туванах, в гостях у Зои Васильевны и Федора Антоновича Михайловых. В эти декабрьские дни супруги отмечают 60-летие совместной жизни.

Их гостеприимный дом встретил запахом пирогов. Одну из стен главной комнаты украшает большое панно с фотографиями всех членов их большой дружной семьи. Шутка ли: пятеро детей, двенадцать внуков и шесть правнуков?! Все улыбчивые, открытые, похожие друг на друга.

За чашкой чая Михайловы рассказали свою семейную историю.

Оба они из Туван. Жили на соседних улицах, учились в одной школе. В послевоенные годы каждая семья жила нелегко. Детям той поры рано довелось испытать на себе все тяготы тяжелого физического труда.

…После семилетки Зоя пошла работать на свиноферму. Вскоре и Федор пришел туда скотником. Там и вспыхнула их взаимная симпатия. Совсем молодыми, еще до ухода Федора на трехлетнюю службу в армию, они поженились. Служил Федор недалеко, в подмосковной Электростали. Два раза посчастливилось ему побывать в отпуске. Это было так необходимо: дома ждали жена с маленькой дочкой и больной отец.

Нелегкими были эти три года для Зои. Хотя на жизнь молодая женщина не жаловалась, всё успевала, и с маленькой дочкой справляться, и ухаживать за свекром-инвалидом, и, конечно, с хозяйством управляться.

После армии Федор выучился в Калинино на тракториста. Работал в колхозе. Вскоре супруги выстроили новый дом. Друг за другом родились еще четверо детей: 3 дочери и долгожданный сын. Детей Михайловы старались растить трудолюбивыми, честными, открытыми…

В 1990 году на месте деревянного дома был возведен большой кирпичный дом, который стал настоящим домашним очагом для всей дружной семьи Михайловых.

Все дети теперь хоть и живут отдельно, но недалеко: старшая Ирина — в Чебоксарах, она уже на заслуженном отдыхе. Тамара работает техслужащей в Туванской школе. Нина с семьей проживает в Вурнарском районе, она — воспитатель в детском саду. Младшая дочь Римма — домохозяйка, живет в Молгачкино. Сын Александр живет в Шумерле, трудится в строительной сфере. Он первый помощник родителей: и по огороду помогает управляться, и по хозяйству в целом.

А хозяйство у Михайловых всегда было немаленькое. Несколько лет назад Федор Антонович сломал ногу, и было решено продать корову. «Расставались мы с нашей кормилицей тяжело, — поделились супруги. — Привыкли мы к ней очень. Но чисто физически содержать корову стало уже нелегко».

Сегодня хозяйке 80 лет, хозяину на два года поменьше, но полностью отказываться от скотины они не собираются: у Михайловых и овцы, и свиньи, и куры, и кошки-собаки.

А какая Зоя Васильевна мастерица печь пироги! Для этого дела, говорит, особого повода и не надо. Главное, чтобы было настроение, да чтобы все едоки были довольны.

За почти полувековую трудовую биографию Зое Васильевне довелось и на строительных объектах поработать. Магазин, клуб, школа в Туванах в свое время были возведены при её непосредственном участии.

Федор Антонович более 10 лет трудился бригадиром полеводческой бригады, зарекомендовал себя как грамотный и ответственный специалист сельского хозяйства.

Чета Михайловых – одна из почитаемых семей в Туванах. Настоящие сельские труженики, заботливые родители, простые, душевные люди.

Сразу видно, как эти немолодые уже супруги понимают и ценят друг друга, как в унисон бьются их сердца. Трудно представить, сколько за шесть десятков лет совместной жизни было у них счастливых моментов, событий, дней…

На вопрос, счастливую ли жизнь они прожили, каждый уверил, что его вторая половинка – от Бога, и другой судьбы они не представляют. Им хорошо вместе, потому и не думают они ни о возрасте, ни о течении времени.

Р.S. Когда материал был готов к печати, младшая дочь Михайловых, Римма, сообщила, что у её родителей появился на свет еще один правнук! А это значит, что жизнь продолжается. Именно из таких счастливых событий и состоит наша жизнь. Неповторимая, яркая, разная…

Ольга Дмитриева