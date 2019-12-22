Исторический депозитарий «Лица Победы» собирает данные об участниках ВОВ

На базе главного военно-исторического музея страны — московского Музея Победы создан Всенародный исторический депозитарий «Лица Победы». Это крупнейший цифровой банк данных, фотографий и личных историй миллионов людей, которые в годы Великой Отечественной войны внесли свой вклад в Победу.

Любой желающий может добавить в депозитарий информацию о своих родственниках, знакомых и земляках. Для этого необходима фотография человека, годы его жизни и информация о том, чем он занимался во время войны: где воевал или работал.

В Музее Победы создана «народная экспозиция», в которой участники проекта «Лица Победы» могут найти портрет своего предка.

Проект «Лица Победы» имеет международный статус, граждане любой страны могут внести сведения о своих близких в исторический депозитарий в Музее Победы и увековечить подвиг поколения, победившего нацизм.

Подробная информация об участии в акции на официальном сайте проекта — https://historydepositarium.ru