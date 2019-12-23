Женсовет города Шумерля – дипломант республиканского конкурса с номинацией «Передовая практика. Новые идеи. Позитивные действия»

На торжественном мероприятии по подведению итогов республиканского конкурса «Лучший женсовет Чувашии — 2019» участников поприветствовали Председатель попечительского совета Благотворительного фонда Чувашского республиканского совета женщин Лариса Игнатьева и Председатель Союза женщин Чувашии Алевтина Федорова, которые пожелали дальнейших успехов женским отделениям, новых идей и реализации задуманных проектов.

Ежегодный конкурс проводится с целью повышения статуса женщин в обществе, их роли в экономической, социальной и культурной жизни Чувашской Республики.

В конкурсе приняли участие 26 районных и городских отделений Союза женщин Чувашии. Отобраны лучшие практики в работе женсоветов по популяризации женского движения Чувашской Республики.

Шумерлинское городское отделение ЧРОО «Союз женщин Чувашии» получило диплом лауреата в номинации «Передовая практика. Новые идеи. Позитивные действия».

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