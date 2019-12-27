Добрый волшебный праздник – Новый год!

Дети водят хоровод

Хлопают в ладоши.

Здравствуй, здравствуй Новый год!

Ты такой хороший!

Новый год это тот

праздник, который дети ждут целый год. В детском саду № 15 «Сказка»

для детей средних групп проведено интересное, доброе, увлекательное торжество «Новогодние

приключения Деда Мороза и детей». Праздник подготовили воспитатели

совместно с родителями и детьми старших групп. Путешествие прошло в атмосфере

радости, веселья, смеха, позитива. Звучали песни, исполнялись танцы, декламировались

стихи, дети играли в веселые игры. Сказочные герои, Снегурочка и Дед Мороз увлекли

детей и взрослых в волшебный мир сказки. Новый год — это тот праздник, который дети

ждут целый год. И вот они дождались этот чудесный праздник, праздник

волшебства, атмосферы радости и веселья, добра и тепла, смеха и хорошего

настроения, мира песен и танцев, игр и стихов, постановок и развлечений. С

Новым Годом, друзья!

В.А.Паксеева,

воспитатель