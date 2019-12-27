Добрый волшебный праздник – Новый год!

Дети водят хоровод
Хлопают в ладоши.
Здравствуй, здравствуй Новый год!
Ты такой хороший!
Новый год это тот
праздник, который дети ждут целый год. В детском саду № 15 «Сказка»
для детей средних групп проведено интересное, доброе, увлекательное торжество «Новогодние
приключения Деда Мороза и детей». Праздник подготовили воспитатели
совместно с родителями и детьми старших групп. Путешествие прошло в атмосфере
радости, веселья, смеха, позитива. Звучали песни, исполнялись танцы, декламировались
стихи, дети играли в веселые игры. Сказочные герои, Снегурочка и Дед Мороз увлекли
детей и взрослых в волшебный мир сказки. Новый год — это тот праздник, который дети
ждут целый год. И вот они дождались этот чудесный праздник, праздник
волшебства, атмосферы радости и веселья, добра и тепла, смеха и хорошего
настроения, мира песен и танцев, игр и стихов, постановок и развлечений. С
Новым Годом, друзья!
В.А.Паксеева,
воспитатель
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