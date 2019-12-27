Дарите любимым подарки

Если вы до

сих пор не решили, что подарить близким, коллегам и друзьям на Новый год 2020,

посмотрите вот несколько идей для подарков.

Овнам

Овнам лучше

дарить практичные подарки. Среди универсальных подарков можно выбрать: кошелек,

ключницу, кухонные весы, принтер. Из сувениров можно подарить копилку,

календарь.

Тельцам

Тельцы любят

подарки внушительных размеров, но не обязательно дорогие. Это может быть панно,

книжный стеллаж, цветы в кадках и т.д.

Близнецам

​Близнецы

любят отдых на пляже, поэтому целесообразно подарить им красивые и качественные

полотенца, наборы для ванн, шезлонги. Для тех, кто может позволить себе более

дорогие подарки, выбирайте снаряжение для снорклинга или доску для серфинга.

Ракам

​Раки не

любят безделушки и непрактичные подарки. Также они ненавидят нецелесообразные

траты. Поэтому выбирайте полезное и практичное. Хорошее термобелье, дорогие

качественные украшения из драгоценных металлов. Главное — качество.

Львам

Львам не

принципиально, что дарить. Им главное – яркая упаковка. Если вы решили подарить

бижутерию, то она должна быть дорогой и красиво упакованной. Обычным пакетиком

точно не обойтись. Дорогие конфеты, кофе, чай, корзины с фруктами, в общем,

чтобы выглядело дорого-богато.

Девам

Девам в 2020

году лучше всего дарить какие-то гаджеты, часы, технику. Робот-пылесос,

смартфон, кухонные весы, мультиварку, кофемолку. Коллегам можно преподнести

что-то полезное для работы. Например, новую мышку, кисточку для очищения

клавиатуры, набор крутых маркеров.

Весам

Весы любят

миниатюрные и симпатичные мелочи, которые можно использовать в декоре или в

хозяйстве: платочки, рамочки, свечки и многое другое.

Скорпионам

Один из

самых серьезных знаков зодиака. В этом году их жизнь просто перевернется и,

конечно же, в лучшую сторону. Поэтому Скорпионам в этом году можно дарить

подарки с юмором. Смешные тапки, носки с ярким рисунком. И вообще, просто

посетите магазин приколов. Там собран весь ассортимент подарков для Скорпионов.

Стрельцам

Так как у

Стрельцов ожидается непростой год, дарите что-то для домашнего уюта, что-то,

что их сможет поддержать в трудную минуту. Это может быть плед, подсвечник,

хорошая книга, видео-проектор, баночка варенья, хорошие витамины, корзина с

фруктами. И обязательно открытку для поддержания хорошего настроения.

Козерогам

Единственный

знак зодиака, которому в этом году абсолютно все равно, какой получать подарок.

Это может быть фитнес-браслет, огромный пряник в праздничной упаковке, снежный

шар или набор для барбекю. Просто понаблюдайте за своими Козерогами.

Водолею

Водолей

любит ценные подарки, поэтому выбирайте сертификаты, часы, портмоне, дорогие

ручки или блокноты.

Рыбам

Рыб

захлестнет атмосфера радости и праздника. Все у них в этом году будет

получаться. Карьера, зарплата, отношения, семья, любовь, дети. Главное, не

переохлаждаться, беречь свое здоровье. Поэтому можно дарить радостные подарки:

музыкальную колонку, фейерверк, бенгальские огни и гирлянды, музыкальный плеер,

а также теплый шарф, мед, вкусный чай.